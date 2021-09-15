BAE Türkiye'ye teklif yapmaya hazırlanıyor! Detaylar belli oldu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), aralarında bir dönem ikili ilişkilerin gerginleştiği Türkiye de olmak üzere 8 ülkeyle ticaret alanında müzakerelere başlayıp, bunları 6 ila 12 ay içinde tamamlama niyetinde olduğunu açıkladı.

BAE Dış Ticaret Bakanı Sani el Zeyudi, doğrudan yatırım, çeşitli alanlarda ticaret ve turizm sektörünü de kapsayacak anlaşmalar için görüşmelerin 6 ay ile bir yıl arasında değişen süre içinde tamamlanmasını umut ettiklerini belirtti.

Sani el Zeyudi, “Biz çok agresif, hızlı bir çalışma ve hızlı müzakereler yürütülmesini istiyoruz” dedi. Zeyudi, müzakerelerin hangi ülkelerle yürüteceği konusuna tam açıklık getirmedi.

BAE, bu ay içinde yaptığı açıklamada, Türkiye ile birlikte Hindistan, İngiltere, Güney Kore ile ekonomi ve ticari alanda ilişkileri geliştirmek istediğini açıklamıştı. Kenya Endonezya, İsrail ve Etiyopya, körfez ülkesinin ticaret anlaşması imzalamak istediği ülkeler içinde yer alıyor.

Bu 8 ülkeyle salgın önce BAE’nin petrol içermeyen ticaret hacmi 70 milyar dolar civarındaydı. BAE yetkilileri, salgın öncesi Hindistan ile yılda 40 milyar dolar olan petrol dışı ticaretin, yeni anlaşmaların imzalanmasıyla 5 yıl içinde yılda 100 milyar dolara çıkabileceğini tahmin ediyor.

BAE, bir dönem gerginlik yaşadığı Türkiye ve Katar dışında İran’la da ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek istiyor. BAE, petrol dışı yatırımları artırmak ve çeşitlendirmek adına son dönemde Suudi Arabistan ile ismi konulmamış yoğun bir rekabet yaşıyor.

Kaynak: Euronews