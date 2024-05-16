BAE Trabzon kararını duyurdu! Çok büyük sürpriz çok

Dubai’den Trabzon’a direkt uçuşlar 14 Haziran’da başlarken günde 2 sefer yapılacak.

Birleşik Arap Emirliği’ne ait havayolu şirketi Flydubai, 2024 yaz turizm sezonu için uçuş planlarını açıkladı. Bu yıl Türkiye’de Trabzon, İstanbul, Ankara ve Bodrum’a direkt sefer yapacak olan Flydubai havayolu şirketinin Trabzon Havalimanı’na seferleri için biletler 14 Haziran’dan itibaren satışa sunulurken Trabzon’a günde 2 uçak kalkacak.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin haber ajansı WAM, Flydubai’nin 14 Haziran’dan itibaren Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen turistlere yaz tatili için destinasyonlarını çeşitlendirmeye hazırlanıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin havayolu şirketi Flydubai, 2024 yaz dönemi için seferlerine Gürcistan’da Batum, Hırvatistan’da Dubrovnik, Türkiye’de Trabzon ve Bodrum, Karadağ’da Tivat, Yunanistan’da Korfu, Santorini ve Mikonos, İtalya’da Oblia dahil olmak üzere on yeni destinasyon ekleyecek.

Flydubai’nin yaz turizm sezonu için yeni seferleriyle Körfez coğrafyasından Trabzon’a seyahat etmek isteyen turistlerin aktarmasız olarak Karadeniz’e ulaşması sağlanacak. Yeni seferler ile Trabzon turizminin değer kazanması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Flydubai şirketi Trabzon’u bilet satışları için destinasyon listesine ekledi.

Trabzon biletleri 14 Haziran’dan itibaren satışa çıktı. Trabzon’a yapılacak ilk sefer için biletler 1344 Dirherm (11 bin 787 TL) olarak ilan edildi. Trabzon’a yapılacak ilk seferde Flydubai uçağı 14 Haziran saat 12.10’da Dubai Uluslar arası Havalimanından kalkacak.

Yaklaşık 3 saat sürmesi planlanan seferin sonunda uçak 14.55’te Trabzon Havalimanına iniş yapacak.

Trabzon’a Dubai’den günde iki sefer yapılması planlanırken günün ikinci seferi için ise Dubai Uluslar arası Havalimanı’ndan uçak 17.55’te hareket ederek 20.40’ta Trabzon Havalimanında olacak. (Günebakış)