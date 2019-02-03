BAE tarihi başarıyı hazmedemedi

Katar'ın Asya Kupası finalinde Japonya'yı mağlup ederek şampiyon olması, turnuvanın ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri'ni rahatsız etti. BAE merkezli körfez gazeteler, Japonya'nın kupaya uzanamamasına karşın duydukları üzüntüye manşetlerinde yer verdiler.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Asya Kupası'nda finale yükselerek Japonya'yı 3-1 mağlup eden Katar kupaya uzandı ve tarih yazdı.

Tek taraflı görüş

Katar'ın bu başarısı tüm dünyada alkış alırken turnuvanın düzenlendiği Birleşik Arap Emirlikleri tarafından pek de hoş karşılanmadığı gözler önüne serildi.

BAE merkezli körfez gazeteleri Sport ve Khaleej Times, Katar'ın bu tarihi başarısını "Şanssız Japonya Asya Kupası'nda kaybetti." ve "Japonya kupaya uzanamadı" şeklinde tek taraflı gördü ve haberde Katar'ın galibiyetinden bahsetmedi.

Katar turnuvanın yarı finalinde ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0 mağlup etmiş ve finale yükselmişti.