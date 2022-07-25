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Spor BAE tarafı 'sağlık sorunları var' diyerek vazgeçti! Apar topar Türkiye'ye döndü
Spor

BAE tarafı 'sağlık sorunları var' diyerek vazgeçti! Apar topar Türkiye'ye döndü

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Khor Fakkan takımı için Dubai'ye sağlık kontrolüne giden Yukatel Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, sağlık pürüzleri nedeniyle Türkiye'ye geri döndü.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 11:16:00 -
BAE tarafı 'sağlık sorunları var' diyerek vazgeçti! Apar topar Türkiye'ye döndü

Yukatel Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, sarı kırmızılı takıma geri döndü.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Khor Fakkan takımı ile anlaşan ve geride kalan hafta içerisinde sağlık kontrolünden geçip sözleşme yapmak üzere BAE'ye giden Campanharo, imza atamadı.

Sağlık kontrolünde yaşanan pürüzden ötürü Khor Fakkan takımı, Campanharo'dan vazgeçti. Bu gelişme üzerine Brezilyalı futbolcu, Kayseri'ye döndü.Gustavo Campanharo, hafta içerisinde sarı kırmızılı takıma katılarak çalışmalarını sürdürecek

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