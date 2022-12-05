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Aktüel BAE, Suudi Arabistan, Mısır, Ruslar... En çok kripto paraya sahip ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?
Aktüel

BAE, Suudi Arabistan, Mısır, Ruslar... En çok kripto paraya sahip ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

İnternet kullanıcıları arasında araştırma yapıldı. Kripto, yatırım fonları tüm dünyada rekor kırıyor. Yapılan araştırmaya göre en çok kripto paraya sahip ülkeler açıklandı. Peki Türkiye kaçıncı sırada?

Yeniakit Publisher
2022-12-05 19:37:00 - 2022-12-05 19:54:50
BAE, Suudi Arabistan, Mısır, Ruslar... En çok kripto paraya sahip ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

Geçtiğimiz aylarda bazı popüler kripto para borsalarının iflas edişine şahit olduk. Fakat genel olarak tüm coinlerin beklenen seviyenin altında konumlandığını söyleyebiliriz. Yine de piyasa oldukça hareketli gözüküyor. Özellikle de Türkiye'de ilgi çok yüksek. İşte internet kullanıcıları arasında en çok kripto paraya sahip ülkeler…

İnternet kullanıcıları arasında en çok kripto paraya sahip ülkeler!

Aşağıda paylaştığımız görsel ve sıralama, ülkelere göre 16 ila 64 yaş arası internet kullanıcılarının kripto paraya sahip olup olmadığını temsil ediyor. Dünya ortalamasına bakacak olursak, belirtilen yaş aralığındaki internet kullanıcılarının yüzde 12.3'ünün Bitcoin ve Ethereum benzeri kripto para birimlerine sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Tabii bu oran Türkiye ve Arjantin gibi enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde çok daha yüksek. Dolayısıyla dünya ortalamasının 2 katının da üstüne çıkılmış durumda. Hatta internet kullanan 16- 64 yaş arası her 4 kişiden birinin kripto para yatırımı bulunuyor.

İflas eden kripto borsası FTX'in kurucusundan şok açıklama!

İnternet kullanıcıları arasında en çok kripto paraya sahip ülkeler:

Türkiye: 25.8

Arjantin: 25.2

Filipinler: 23.7

Güney Afrika: 22.4

Tayland: 22.1

Endonezya: 20.2

Brezilya: 20.1

BAE: 18.5

Hollanda: 18.2

Vietnam: 17.7

Hindistan: 17.4

Singapur: 17.2

Malezya: 16.9

ABD: 15.1

Portekiz: 15

İsviçre: 14.7

Avusturalya: 14.6

Güney Kore: 14.1

Kolombiya: 13.6

Kanada: 13.4

Avusturya: 13.3

Hong Kong: 13.3

Polonya: 13

İrlanda: 12.6

Dünya ortalaması: 12.3

Meksika: 11.8

Tayvan: 11.5

Belçika: 11.1

İspanya: 11.1

Çekya: 10.9

Birleşik Krallık: 10.1

Yeni Zelanda: 10

Almanya: 9.7

Danimarka: 9.5

İsveç: 9.3

Kenya: 9.1

Yunanistan: 8.9

Sudi Arabistan: 8.4

Fransa: 8

Romanya: 7.8

İtalya: 7.6

Fas: 6.7

İsrail: 6.6

Mısır: 5.9

Japonya: 5.5

Çin: 5.2

Gana: 3.6

Rusya: 3.6

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Yorumlar

ottoman

Türkiyede ki insanlarımız bu bitcoin tarzı işlerden uzak dursun tamamen zarar özellikle tiktokdakk cinli kızlar bitcoin belasına bulaştırmak için çabalıyor şiddetle uzak durun diyorum canınız yanar

sukru

Kripto paraya yatırım yapan … önde gidenidir nokta.
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