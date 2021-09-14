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Dünya BAE listeyi duyurdu: Ülkede tüm kurumlar alarma geçti!
Dünya

BAE listeyi duyurdu: Ülkede tüm kurumlar alarma geçti!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 1'i Suudlu, 5'i İranlı olmak üzere 38 kişi ile 15 şirketi terör listesine aldıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 00:57:00 -
BAE listeyi duyurdu: Ülkede tüm kurumlar alarma geçti!

Birleşik Arap Emirlikleri, 38 kişi ile 15 şirketi ülkenin terör listesine aldı. Kararda, tüm denetim makamları, teknik, mali ve ticari bağlantıları olan tüm birey ve kurumları takip etme ve gerekli tedbirleri almaya çağrıldı.

38 kişi ve 15 şirketi listeye aldı

BAE haber ajansı WAM'a göre, Bakanlar Kurulu, ülkede terörizmi destekleyen kişi, kurum ve kuruluşların yer aldığı listeye 1'i Suudlu, 5'i İranlı olmak üzere 38 kişi ile 15 şirketin dahil edilmesi yönünde karar çıkardı.

Listede BAE'den 4, Lübnan ve Irak'tan 2'şer, Yemen'den 8, Suriye'den 4, İran'dan 5, Nijerya'dan 6, Saint Kitts ve Nevis, İngiltere, Rusya, Ürdün, Hindistan, Afganistan ve Suudi Arabistan'dan ise 1'er kişinin yer aldığı ifade edildi.

Listeye alınan 15 şirketin bağlı olduğu ülkelerle ilgili bilgi verilmedi.

 

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