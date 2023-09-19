BAE kararı ilan etti: KF-21savaş uçağı programına katılacağı iddiası! İlişkin yeni açıklama

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nin KF-21 savaş uçağı programına katılacağı iddialarına Güney Kore’den yanıt geldi. DAPA, söz konusu iddiaları yalanladı.

Güney Kore Savunma Edinim Programı İdaresi (DAPA), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nin KF-21 savaş uçağı programına katılacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. DAPA sözcüsü Choi Kyung-ho, Savunma Bakanlığı’nın o günkü olağan brifinginde konuyla ilgili bir soruya verdiği yanıtta, “İlgili tüm kurum ve departmanlarla yapılan kontrollerin ardından, bu bilgi asılsızdır.” dedi.

Kısa birçok online medya kuruluşu, BAE’nin Endonezya’nın ödemediği payları ödeyerek KF-21 programına katılabileceğine yönelik haberler yayına almıştı. Hatta bir kısım medya kuruluşu, BAE’nin savunma sanayii tedarikinden sorumlu Tawazun Ekonomik Komitesi’nin, kısa süre önce Başkanlık Ofisi’ne KF-21 ile iş birliği yapma niyetini ifade eden bir mektup gönderdiğini iddia etmişti.

Buna cevaben Başkanlık Ofisi’nden bir yetkili, “BAE’nin Kore savaş uçağı KF-21 ile iş birliğinden doğrudan bahsettiği haberi doğru değildir. Diğer ülkelerle savunma sanayii iş birliğine ilişkin konuların diplomatik ilişkileri etkileyebileceğini göz önünde bulundurarak, haber yapmaktan kaçınmanızı rica ediyoruz” dedi.

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Endonezya’nın KF-21 programındaki borçları

Güney Kore ve Endonezya, şu anda 2015-2026 yılları arasında 8.1 trilyon wonluk (1 $, yaklaşık 1300 won) bir proje maliyetini ortaklaşa karşılayarak ortak bir savaş uçağı geliştirmek üzere KF-21 (Endonezya’daki adı IF-X) projesini yürütüyor.

Ocak 2016’da Endonezya, Haziran 2026’ya kadar KF-21 geliştirme maliyetinin %20’si olan yaklaşık 1.7 trilyon won (daha sonra yaklaşık 1.6 trilyon won’a düşürüldü) ödeyerek, bir prototip ve çeşitli teknik verileri teslim almayı kapsayan bir anlaşma imzaladı. Öte yandan KF-21’den, Endonezya’da yerel olarak 48 adet üretilmesine karar verildi.

Ancak Endonezya, Ocak 2019 itibariyle sadece 227.2 milyar won ödendikten sonra, bütçe sıkıntısı nedeniyle yaklaşık 4 yıl boyunca katkı payı ödemedi. Kasım 2022’de 9.4 milyar won ve bu yılın Şubat ayında yaklaşık 41.7 milyar won ek ödeme yaptı.

Plana göre; Endonezya’nın, bugüne kadar 1.1 trilyon wondan fazla ödeme yapılması gerekiyordu ancak sadece 278.3 milyar won ödeme yaptı ve şu anda yaklaşık 1 trilyon won borcu bulunuyor.