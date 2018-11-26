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BAE İngiliz casusu affetme kararı aldı

Birleşik Arap Emirlikleri, casusluk yaptığı gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan İngiliz akademisyeni affederek serbest bırakma kararı aldı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 18:39
BAE İngiliz casusu affetme kararı aldı

Casusluk yaptığı iddiasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılan İngiliz MI6 mensubu akademisyen Pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından affedildi.

İngiliz istihbarat servisi MI6 üyesi olduğunu itiraf ederken çekilmiş görüntülerin izletilmesinin ardından sanığın ailesinin af talebine olumlu yanıt verildiği duyuruldu.

BAE devlet haber ajansı tarafından yayınlanan açıklamaya göre, İngiliz casus ülkenin Ulusal Gün kutlamaları çerçevesinde affedilen ve Başbakan tarafından yazılan bir emirle salınacak 700’den fazla mahkumdan birisi oldu.

Ülkeden ayrılmasına izin verilecek

Af derhal yürürlüğe girdi. Açıklamada ayrıca “Formalitelerin tamamlanmasının ardından” 6 aydır BAE tarafından tutulan 31 yaşındaki Durham Üniversitesi doktora öğrencisi olan Matthew Hedges’ın ülkeden ayrılmasına izin verileceği bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı gelişmeden memnun olduklarını, İngiltere hükümetinin Hedges hakkındaki suçlamaları başından beri kabul etmediğini ve BAE yönetimine meseleyi ivedilikle çözdükleri için teşekkür ettiklerini söyleyen bir açıklama yaptı.

Londra vatandaşlarının hapsedilmesinin ardından “derin hayal kırıklığına uğradık” açıklaması yaptıktan sonra BAE Cuma günü “dostane bir çözüm” üretilmesi için çalıştıklarını söylemişti.

5 Mayıs'tan beri gözaltında

İki hafta sürecek bir araştırma ziyareti için Dubai Uluslararası Havaalanına vardığı tarih olan 5 Mayıs’tan itibaren Hedges BAE tarafından gözaltında tutulmaktaydı.

Hedges’in affedildiğinin duyurulmasından birkaç dakika önce hükümet sözcüsü gazetecilere, Hedges’in MI6 üyesi olduğunu ve BAE’nin hangi askeri sistemleri satın aldığını araştırdığını itiraf ettiği bir video izlettirdi.

Hedges bu videoda, istihbarat amacıyla temas kurduğu hedeflerine doktora öğrencisi kimliği ile yaklaştığını söylerken görülüyor.

Hedges’in ailesi ve üniversitesi, Hedges’in yetenekli bir araştırmacı olduğunu ve BAE’nin güvenlik ve adalet sisteminin bir hatasına maruz kaldığını söyledi. BAE ise, sanığın ciddi casusluk suçlamaları karşısında adil bir şekilde muhakeme edilen bir İngiliz ajanı olduğunu iddia etti.

Af açıklamasından sonra Hedges’ın eşi Daniela Tejada şunları söyledi: “Ailemiz ve ben başbakanlık affı haberini memnuniyetle karşıladık ve Matt’in tekrar eve gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Mepanews

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 18:39
  1. BAE
  2. İngiltere

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