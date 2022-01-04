BAE gemisine el koydular

Yemen'de yerel kaynakların ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun aktardığı biligelere göre, Husiler Kızıldeniz'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir yük gemisini ele geçirdi.

Koalisyon tarafı, ele geçirilen gemide tıbbi malzemelerin olduğunu iddia ederken, İran destekli Husiler ise bu geminin askeri malzeme taşıyan bir askeri kargo gemisi olduğunu ileri sürüyor.

Arap Koalisyonu sözcüsü Turki el Maliki, yaptığı açıklamada, "Husiler gemiyi acilen iade etmeli, aksi takdirde koalisyon güçleri bu ihlali önlemek için gerekli bütün önlem ve prosedürleri uygulayacak, buna ihtiyaç duyulması halinde güç ile müdahele etmek de dahil." ifadelerini kullandı.

Sözcü Maliki, geminin Sokotra Adası'nda bir bölge hastanesi kurulduktan sonra tıbbi malzemelerle Suudi Arabistan'ın Cizan şehrine geri dönme yolundayken Husilerce ele geçirildiğini kaydetti.

Abu Dabi'den henüz olayla ilgili bir açıklama gelmedi.

'Düşmanca tavırlar sergiliyordu'

Gemiye el konulduğunu onaylayan Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri' yaptığı açıklamada, "Gemi Yemen sularına izinsiz giriş yaptı ve düşmanca tavırlar sergiledi." ifadesini kullandı.

Kaynak: Mepa News