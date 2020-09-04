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Aktüel BAE Dışişleri yetkilisi: İsrail'de 3 ila 5 ay içinde büyükelçilik açacağız
Aktüel

BAE Dışişleri yetkilisi: İsrail'de 3 ila 5 ay içinde büyükelçilik açacağız

Yeniakit Publisher
2020-09-04 19:11:18 -
BAE Dışişleri yetkilisi: İsrail'de 3 ila 5 ay içinde büyükelçilik açacağız

KUDÜS (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) üst düzey bir yetkili, ülkesinin 3 ila 5 aylık süre zarfında İsrail'de büyükelçilik açacağını söyledi.

İsrail'de İbranice yayın yapan Israel Hayom gazetesinin haberine göre, BAE Dışişleri Bakanlığından ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, BAE'nin İsrail'de 3-5 ay içinde büyükelçilik açacağını ve İsraillilerin BAE'den vize alabileceklerini belirtti.

Dışişleri yetkilisi, büyükelçiliğin yanı sıra Hayfa ya da Nasıra kentlerinde konsolosluk açılması yönündeki çalışmaları da sürdürdüklerini aktardı.

İsrail'le barış anlaşmasını arzuladıklarını söyleyen BAE'li yetkili, kendileri için İsrail'deki Filistinlilerin önemli olduğunu ve onları barışın önemli bir ortağı olarak gördüklerini kaydetti.

İsrail'de açacakları konsolosluğun Filistinlilere de açık olmasını istediklerini belirten yetkili, "Konsolosluk için Nasıra kenti öncelikli adayımız ve yakında diplomatik temsilciliklerimizin nasıl ve ne zaman açılacağına karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, bu hafta başında Abu Dabi'de İsrail, BAE ve ABD'li yetkililerin görüşmeleri sırasında iki ülkede büyükelçiliklerin açılması konusunun ele alındığını duyurmuştu.


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