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Dünya

BAE destekli tetikçiler dehşet saçtı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen tetikçiler Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde göstericilere ateş açması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 22:11:00 -
BAE destekli tetikçiler dehşet saçtı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen askeri güçlerin, Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde göstericilere müdahalesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Taiz'in farklı bölgelerinden binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin orduya bağlı bir tugayda yaptığı atamaya destek için El-Mevasıt ilçesinde toplandı.

35. Tugay karargahını kontrol altında tutan BAE destekli isyancı askeri güçlerin, karargaha ulaşmalarını engellemek için göstericilerin üzerine ateş açması sonucu 11 kişi yaralandı.

İsyancı güçlerin ayrıca bir foto muhabirini darbettiği, telefonunu kırdığı ve ekipmanlarına el koyduğu kaydedildi.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, BAE'ye yakınlığıyla bilinen ve aralık ayında suikasta uğrayan 35. Zırhlı Tugay Komutanı Adnan el-Hamadi'nin yerine, 10 Temmuz'da Abdurrahman eş-Şemsani'yi atamıştı.

Hadi'nin bu kararına karşı çıkan BAE destekli isyancı askerler, karargahları teslim etmeyi reddediyor.

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