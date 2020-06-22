BAE destekli milislerin işgali ülkeyi karıştırdı

Siyasi yetkililer, yaptıkları açıklamalarla, Yemen Meclis Başkanlığının "GGK güçlerinin, Sokotra'nın merkezi Hadibu'da yerel yönetim binasının kontrolünü ele geçirmesinin kabul edilemez olduğu" yönünde açıklamada bulunmamasını eleştirdi.

Enformasyon Bakanı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, siyasilere ve aktivistlere, Sokotra'da düzeni yeniden sağlayacak kararlar alması için parlamento ve hükümete baskı yapma çağrısında bulundu.

Eski Kültür Bakanı Halid er-Ruveyşan da "Yemen Meclisinin Sokotra'daki gelişmelere ilişkin şu ana kadar tek bir açıklama bile yapmaması makul mü?" paylaşımında bulundu.

Yemenli Milletvekili Mufaddal el-Abara ise yaptığı basın açıklamasında Meclisin, GGK'nin Sokotra'daki silahlı isyanını kınama konusunda başarısız olduğunu söyledi.

Abara, "Böyle bir açıklamanın yapılması için 3 gün boyunca çaba sarf edildi. Ancak bu çabalar, başarılı olamadı." ifadelerini kullandı.

Yemen Meclisinde bir grup milletvekilinin Sokotra'daki isyanın kınanması önerisinde bulunduğu ancak Meclis Başkanı ve bazı milletvekillerinin öneriyi kabul etmediği belirtiliyor.

BAE destekli GGK'ye bağlı silahlı unsurlar, 19 Haziran'da hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.

Yemen hükümeti ise dün GGK güçlerinin, tam teşekküllü bir darbe gerçekleştirdiğini duyurmuştu. GGK, ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılması için Yemen hükümetine karşı silahlı isyan başlatmış ve 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmişti.

BAE'nin, Yemen hükümetine bağlı güçlere "paralel" oluşumları silahlandırmak ve eğitmek için büyük harcamalar yaptığı ifade ediliyor.