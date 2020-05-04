BAE destekli Güney Geçiş Konseyi Yemen'de özerklik ilanında ısrarlı

Konseyin internet sitesi, GGK Başkanı Ahmed bin Berik'in açıklamalarını yayımladı.

Bin Berik açıklamalarında "Güneydeki özerklik ilanından geriye dönüş yok" ifadesini kullandı.

Sözde özerklik ilanına dair gerekçeleri anlatan Bin Berik, hükümetin görevini yerine getirmediğini iddia ederek özellikle Aden kenti olmak üzere genelde tüm güney vilayetlerindeki durumun felaket noktasında olduğunu öne sürdü.

BAE destekli Konsey, 25 Nisan'da Yemen'in güneyinde sözde özerklik ilan etmişti. İlanın ardından Konsey, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun "Aden'in sözde özerklik ilanı öncesindeki duruma dönmesi" ve Riyad Anlaşması'nın uygulamaya geçilmesinin zorunlu olduğu çağrısını memnuniyetle karşılamıştı.

Riyad anlaşması

BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanmasına başlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi temeller üzerine bir anlaşmaya imza atılmıştı. Atılan imzalara rağmen, özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulamaya konmamıştı.

Yemen hükümetiyle GGK arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanması amacıyla 20 Nisan'da yeniden bir anlaşma imzalanmıştı.