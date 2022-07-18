Badou Ndiaye: Adana Demirspor'dan başka yere gidersem öldüreceğini söyledi!

Badou Ndiaye, Adana Demirspor'a transfer sürecini anlattı. Türkiye'ki başka kulüplerden de teklif aldığını söyleyen Ndiaye, "Bazı hocalarla konuştum, ilgilerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim." dedi.

Adana Demirspor'da bu sezonki hedefi sorulan Ndiaye, "Geçen sezondan daha iyi bir sezon geçirmek kulübümüzün öncelikli hedefi. Biz de bu hedef için savaşmalıyız. Beni Adana Demirspor'a çeken de hırs oldu. Ayakta olmama sebep olan şey bu. Puan toplamak için hırsla savaşacağım." ifadelerini kullandı.

'Belhanda çok fazla baskı uyguladı'

Röportajda gülümseten anlar da yaşandı. Ndiaye, takım arkadaşı Younes Belhanda ile aralarında geçen konuşmayı şöyle anlattı:

Younès Belhanda, Adana Demirspor'a gelmem için bana çok fazla baskı uyguladı. Hatta biraz sinirlenmeye başladı. Eğer başka takıma gidersem, beni bulup öldüreceğini söyledi.

Aris forması ile 35 maça çıkmıştı

Osmanlıspor formasıyla çıkış yapan ve 2017/18 sezonunun başında 7.5 milyon euro karşılığında Galatasaray'a Transfer olan Badou Ndiaye, aynı sezonun devre arasında 16 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Premier Lig ekibi Stoke City'ye transfer olmuştu.

Stoke City'de beklenen çıkışı gösteremeyen Ndiaye, Süper Lig'de Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giymişti.

Ndiaye 2021 yazında bedelsiz olarak Yunanistan ekibi Aris'e tranfer olmuş ve sezon sonunda ayrılmıştı. 31 yaşındaki oyuncu geçen sezon Aris formasıyla 35 maçta 4 gol atıp 4 asist yaptı.