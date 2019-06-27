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"Badminton’u kitlelere ulaştıracak ve sevdireceğiz"

Badminton Federasyonu Genel Sekreteri Hayati Kısacık:- "(Antrenörlük kursları) Aramıza yeni katılacak antrenör arkadaşlarımızla bu sporu kitlelere ulaştıracak ve sevdireceğiz"

27 Haziran 2019 Perşembe 14:28
"Badminton’u kitlelere ulaştıracak ve sevdireceğiz"

ADANA (AA) - Badminton Federasyonu Genel Sekreteri Hayati Kısacık, federasyonlarının antrenörlük kurslarına ilişkin, "Aramıza yeni katılacak antrenör arkadaşlarımızla bu sporu kitlelere ulaştıracak ve sevdireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kısacık, Adana’da düzenlenen badminton 1. ve 2. kademe antrenörlük kurslarında incelemelerde bulundu.

Burada konuşan Kısacık, kendisini ağırlayan Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'a teşekkür ederek, "Abdulkadir Ataşbak, badminton sporunun tanınması ve yayılması için elinden geleni yapıyor. Bu bağlamda kendisine şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Kısacık, şunları kaydetti:

"Adana’da 15 Haziran’dan bu yana devam eden 1. ve 2. kademe antrenörlük kursumuz var. Katılımcı sayısının yüksek olması bizleri badmintonun yarınları adına umutlandırmıştır. Aramıza yeni katılacak antrenör arkadaşlarımızla bu sporu kitlelere ulaştıracak ve sevdireceğiz."

Ataşbak da her branş için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini bildirdi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:28
  1. Adana

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