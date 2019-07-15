Badmintoncularımız şampiyon.

13-15 ve 17 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvası, 12-14 Temmuz 2019 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Haskova şehrinde sona erdi.

3 gün süren turnuvada 17 ülkeden 110 sporcu madalya mücadelesi verdi. Ay yıldızlı bayrağımızı temsil eden Badminton Milli Takımımız mücadele sonunda 5 kategoride de Şampiyon olan Milliler 5 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplamda 7 madalyanın sahibi oldu.

Tek Erkekler: 1.Nurullah Saraç 2.Hasan Berkay Günbaz

Tek Bayanlar: 1. Ayça Özgür

Çift Erkekler: 1.Nurullah Saraç ve Hasan Berkay Günbaz 2. Taha Emirhan Budak ve Abdulsamet Özdemir

Çift Bayanlar: 1. Yasemen Bektaş ve Cansu Erçetin

Karışık Çiftler: Taha Emirhan Budak ve Yasemen Bektaş

Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik,"30 Ağustos - 07 Eylül 2019 tarihleri arasında Polonya’da yapılacak 17 Yaş Avrupa Şampiyonasına da bir hazırlık müsabakası olarak gördüğümüz bu turnuvada Milli Badmintoncularımızın başarısı bizlere daha da umut verdi. Başarılarının devamını diliyor ve tebrik ediyorum.

Bize bayrağımızı ve ülkemizi temsil etme imkânı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na Badminton camiası adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.