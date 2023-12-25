Bademli muhallebi (Ayvalık’ın meşhur tatlısı): böyle ince dokusu mest etti! Kısık ateş sırrı oluyor!

Bademli Muhallebi (Ayvalık’ın Meşhur Tatlısı) Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 litre süt

3 yemek kaşığı nişasta (tepeleme)

1 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

Yarım su bardağı kavrulmuş badem

Bademli Muhallebi (Ayvalık’ın Meşhur Tatlısı) Tarifi Nasıl Yapılır?

Bademleri havanla dövüyoruz çok toz haline getirmeyin.

Kısık ateşte kavuruyoruz kontrollü olun yanabilir.

Hafif rengi değişince kenara alıp soğumaya bırakıyoruz.

Uygun tencereye şekeri alıp kenarlarından hafif erimeye başlayıncaya kadar ocakta tutuyoruz karıştırmayın bu aşamada.

Şeker hafif eridikten sonra, tereyağı ve sütü ekliyoruz.(sütten yarım çay bardağı ayırıyoruz).

Sütü ekleyerek şekerin tamamının erimesini için tekrar ocağa alıyoruz.

Ayrı bir yerde ayırmış olduğumuz süt, nişasta, un ve yumurtayı güzelce karıştırıyoruz.

Bu karışımı şekerli süt karışımına ekleyip hızlıca karıştırıyoruz.

Tekrar ocağa alıp göz göz oluncaya kadar pişiriyoruz.

Piştikten sonra blendırdan geçirip üzerine bademleri ekleyip servis kaselerine paylaşıyoruz.

Dolapta bir kaç saat dinlendirdikten sonra servis ediyoruz afiyet şeker olsun.