Bademcik taşlarından kurtulmak için hastanın bademciklerine kendisinin müdahale etmemesi gerekir. Genellikle bademcik dokusundan ayrı olan bademcik taşları zaman zaman bademcik dokusuna yapışık halde de bulunabildiklerinden dolayı, bu tür müdahalelerde bademciklerin zarar görerek tehlikeli durumların ortaya çıkması söz konusu olabilir. Bademcik taşları ayrıca hiçbir müdahaleye gerek kalmadan, bademcikten kendiliğinden ayrılarak ağız boşluğuna da düşebilirler.

BADEMCİK TAŞLARI NASIL TEMİZLENİR?

Bademcik taşları, içinde bulundukları yarıklar içerisinden çıkartılarak temizlenebilir. Bu yöntemde hastaya lokal anestezi uygulanır ve bademcik taşları tek tek temizlenir. Ancak kript adı verilen yarıklardan çıkartılarak temizlenen bademcik taşları tekrar oluşabilir. Bademcik taşlarının tekrarlama olasılığının düşürülmesi içinse isteğe göre taşların temizlenmesinin ardından kriptoliz adı verilen bir yöntem uygulanabilir. Kriptoliz yönteminde, bademcik taşlarının içinden çıkartıldığı yarık şeklindeki boşluklar karbondioksit lazerle düzleştirilir ve bu işlemden sonra bu yarıklarda bademcik taşı oluşumuna sebep olan maddelerin birikimi söz konusu olmayacağından bademcik taşları tekrar etmez. Ancak müdahale edilmeyen yarıklarda yeni bademcik taşı oluşumu meydana gelebilir. Bu yöntem ayrıca doku tahribatından dolayı taşların sadece temizlenmesi ve bademcik ameliyatına göre daha ağrılıdır.

Bademcik taşlarının temizlenmesinin kesin yolu ise bademciklerin de taşlarla birlikte alınmasıdır. Özellikle sık tekrarlayan bademcik iltihabı problemi yaşayan kişilerde bu şekilde bademcik problemi de ortadan kalkmış olur. Bademcik taşlarının oluşturan maddelerin birikebileceği başka bir ortam da olmadığından, bademcik ameliyatı taşların tekrar etme olasılığını tamamen ortadan kaldırmaktadır.

Bademciklerine tıbbi bir müdahalede bulunulmasını istemeyenler ise bazı yöntemlerle bademcik taşlarından kurtulmayı deneyebilirler. Ancak hangi yöntem olursa olsun mutlaka öncelikle doktora başvurulması gerekir.

Bademcik taşının tıbbi müdahale olmadan temizlenebilmesi için doktora danışılarak şu yöntemler kullanılabilir.

Çinko içeren alkolsüz ağız gargarası kullanımı

Çinko içeren sakızların çiğnenmesi

Gazlı içeceklerin yutulmadan önce ağızda bir süre bekletilmesi

Tuzlu ve sıcak su kullanılarak gargara yapılması