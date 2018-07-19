Bademcik taşı nedir?

Bademcik taşları, bademciklerde bulunan ve kript adı verilen boşluklarda oluşur. Bu boşluklar yarık şeklindedir. Genellikle bademcik iltihaplanmalarında kriptlerin içerisinde iltihaplanma ve ölü hücre kalıntıları birikebilir.

Bu birikim katı bir hal alır ve kitle arttıkça dışarıdan da görülebilir hale gelebilir. İltihaplanma haricinde yarıklarda besin artıkları da birikerek bademcik taşlarının oluşumuna sebep olabilir.

Bademcik taşları genellikle ağrıya sebep olmazlar. Ancak zaman zaman yutkunma esnasında bademcik taşlarına bağlı hafif ağrılar hissedilebilir. Bunun yanında bazı durumlarda bademcik taşları kulak ağrısına da sebep olabilir.

Dışarıdan gözle görülmelerinin yanında bademcik taşlarının en sık görülen belirtisi, ağız kokusudur. Çürük yumurta kokusuna benzer bir kokuya sebep olan bademcik taşları ayrıca ağızda kötü bir tat oluşumuna da sebep olabilirler.

Bu sebeplerden dolayı, sebebi bilinmeyen ağız kokularında, boğaz ve kulak ağrılarında bademcik taşlarından şüphelenilebilir.

Daha çok yetişkinlerde görülen bademcik taşlarının ağız kokusuna sebep olmaları ve ağızda kötü tat bırakmaları haricinde farklı bir yan etkilerine rastlanılmamıştır.

Küçük boyutlarda olan bademcik taşları çoğunlukla belirti vermezken, belirtiler bademcik taşları belli bir büyüklüğü ulaştığında görülür. Bazı durumlarda bademcik taşları bulundukları yarıktan ayrılarak ağız içine de düşebilirler.

BADEMCİK TAŞI NASIL OLUŞUR?

Bademcik taşı oluşumu birçok farklı durum sonucunda meydana gelebilir. Ancak bademcik taşı oluşumu ile ilgili en çok görülen sebepler şu şekilde sıralanabilir:

Bademcik kanallarındaki bakteri ve mikroplardan kaynaklanan artık maddelerin birikmesi

Bademciklerde iltihaplanma oluşumu

Bademciğin fazla büyük ya da girintilerinin fazla derin olması

Kalsiyum ve magnezyum gibi minerallerin bademcik girintilerinde kristalleşmesi

Diş çürümesi ve çürük dişlerin tedavi edilmemesi.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.