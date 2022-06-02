Badem sütü nasıl yapılır? Badem sütü nasıl elde edilir?

Çocuklarımızın bebeklikten itibaren tüketebileceği, vejeteryanlar için ideal şifalı badem sütünü hazırlamak çok kolay.

Badem Sütü Nasıl Elde Edilir Tarifi İçin Malzemeler

1 bardak (yaklaşık 100 gr) çiğ badem

3 bardak su

Süzmek için tülbent

Badem Sütü Nasıl Elde Edilir Tarifi Nasıl Yapılır?

1 bardak bademi 1 bardak suyla geceden ıslatıyoruz. Sabah bademi süzüp, 2 bardak su ile rondoya koyuyoruz. 30 saniye rondoyu çalıştırsak yeter. Sütü çıkmış oluyor. Süt renginde ve süt kıvamında. Tülbentle süzerek rondodakileri süt ve posa olarak ayırıyoruz. Posasını da atmayın keklere çöreklere kullanın, buzdolabında muhafaza edin sütü ve posayı. Bebeğim küçük olduğundan inek sütü yerine badem sütüyle yapıyorum ek gıdalarını, tabii ki ölçülü miktarda.

Badem sütünü ev içerisinde kolaylıkla yapılarak, laktoz ve kolesterol içermemiş olan bol kalsiyumlu bir sütü kolayca hazırlayabilirsiniz.

Badem sütü nasıl yapılır? Diğer tarifler;

Malzemeler

Yaklaşık olarak 2 su bardağı çiğ badem

Yaklaşık 6 bardak su

Sürahi

Tarçın

Tülbent

Badem Sütü Yapılışı

Bademleri bir gece öncesinden suya koymanız gerekmektedir. Bir süre sonra su içerisinde dinlendirilen bademleri sudan süzmeniz gerekmektedir. Daha sonra ise iyice şişmiş bademleri içme suyu ile birlikte miksere koyarak pürüzsüz duruma kadar mikserden geçirmeniz gerekmektedir. Sürahinin ağız bölgesine bir tülbent yerleştirebilir ve mikser üzerinden geçmiş karışımı bu tülbent üzerine dökmeniz gerekir. Bu sayede bademin posası tülbent üstünde kalmaktadır. Daha sonra temiz elinizle tülbenti iyi bir şekilde sıkarak süzme işlemine devam edebilirsiniz. Çiğ badem sütü satın aldıktan sonra tatlandırmak adına içerisine tarçın kullanabilirsiniz Sütünüz kısa sürede hazırlanmaktadır. Taze şekilde badem sütünü hazırlayabilirsiniz.

Badem sütlü Puding

Malzemeler

2 bardak badem sütü

Az miktar chia tohumu

Meyve

Bal

Kuruyemiş

Badem sütlü Puding tarifi nasıl yapılır?

Badem sütü ile beraber chia tohumunu bir araya getirerek buzdolabına koyun. Bir gece karışımı buzdolabı içerisinde bekletmeniz gerekmektedir. Daha sonra ise damak zevkinize göre badem sütlü puding yapımı sonrasında üzerine meyve, ceviz veya fındıkta koyabilirsiniz.