Badem sütü nasıl elde edilir? Badem Sütü faydaları nelerdir, nasıl yapılır?

Badem, sağlık için faydalı besinler arasında yer alır. Kabuklu bir besin olan bademin içi yenilerek tüketilebileceği gibi badem sütü de son zamanlarda kullanımda ön plana çıkmaktadır. Magnezyum ve magnez açısından zengin olan badem sütünün protein oranı da kemik sağlığı için oldukça faydalıdır.

Badem sütü faydaları İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanlar tarafından da doğrulanmaktadır.

Badem Sütü Faydaları

-Laktoz içermediği için laktoz hassasiyeti olanlar için idealdir.

-Kalori açısından normal süte göre daha düşüktür. Protein açısından da inek sütü ile kıyaslandığından daha düşük bir protein oranına sahiptir.

-Badem sütünde folat, seratonin ve yağ asitleri bulunur. Bu yüzden stres, kaygı gibi durumlara iyi gelir.

-Kalsiyum içeriği ile kemik gelişiminde etkilidir. Özellikle 65 yaş üzeri kişiler ihtiyaç duydukları kalsiyum miktarını badem sütünden elde edebilir.

-Zengin mineral içeriğine sahiptir.

-Kolesterolü yükseltmez.

-Kalp sağlığına iyi gelir.

Badem Sütü Nasıl Elde Edilir Tarifi İçin Malzemeler

1 bardak (yaklaşık 100 gr) çiğ badem

3 bardak su

Süzmek için tülbent

Badem Sütü Nasıl Elde Edilir Tarifi Nasıl Yapılır?

1 bardak bademi 1 bardak suyla geceden ıslatıyoruz. Sabah bademi süzüp, 2 bardak su ile rondoya koyuyoruz. 30 saniye rondoyu çalıştırsak yeter. Sütü çıkmış oluyor. Süt renginde ve süt kıvamında. Tülbentle süzerek rondodakileri süt ve posa olarak ayırıyoruz. Posasını da atmayın keklere çöreklere kullanın, buzdolabında muhafaza edin sütü ve posayı. Afiyet şifa olsun.

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