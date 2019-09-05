Badem ağaçlarını ilaçlamak isterken canından oldu Muğla’nınDatça ilçesinde, badem ağaçlarını ilaçlamak için gittiği bahçede devrilen traktörünün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Muğla’nınDatça ilçesinde, badem ağaçlarını ilaçlamak için gittiği bahçede devrilen traktörünün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Kızlan Mahallesi’nde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Harun Bayrak (48), sabah saat 08.00 sıralarında, bir çiftçiye ait badem ağaçlarını ilaçlamak için 48 AAP 285 plakalı traktörüyle Hızırşah Mahallesi’ndeki bahçeye gitti. Geç saate rağmen eve dönmeyen Bayrak’ı merak eden arkadaşı, saat 22.30 sıralarında bahçeye gitti. Devrilen traktörün altında Bayrak’ın cansız bedenini buldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarmanın yaptığı inceleme sonrası Harun Bayrak’ın cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Çevresindekilerin ’ağaç doktoru’ lakabı taktığı Harun Bayrak’ın ölümü, yakınlarını üzüntüye boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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