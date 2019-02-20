Bacayı temizlemek istedi evi kül etti Manisa'da bir ev sahibi tıkalı bacayı yakarak temizlemek isterken ateş alan kurum parçalarının eve düşerek yangına neden olması sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde baca temizliği esnasında alevlerin sıçraması sonucu yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, Nazmi Gürbüz, (52), Karabeyler Mahallesi'ndeki tek katlı evinin bacasını temizlemek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri vatandaşın ihbarıyla geldi Gürbüz, tıkalı bacayı yakarak temizlemek isterken ateş alan kurum parçaları eve düşerek yangına neden oldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.

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