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Bacaklardaki ağrılar çocuğunuzun büyüdüğünün habercisi

Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr.

09 Mart 2019 Cumartesi 10:04
Bacaklardaki ağrılar çocuğunuzun büyüdüğünün habercisi

Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Aliye Sevil Sarıkaya, çocuklarda büyüme çağında boy uzamasının arttığı dönemde bacak kaslarında, baldırlarda ağrı şikayetleri sıklıkla gözlenebildiğini belirterek, "Genellikle akşam ve geceleri sızlama, kramp tarzı ağrılar şeklindedir. Gece uykudan uyandıracak kadar şiddetli de olabilir" dedi.



3-12 yaş arası çocuklarda, yani özellikle büyüme çağında boy uzamasının arttığı dönemde bacak kaslarında, baldırlarda ağrı şikayetleri sıklıkla gözlenebildiğini belirten Medicana Bahçelievler Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Aliye Sevil Sarıkaya çocukluk döneminde görülen bacak ağrıları hakkında bilgi verdi.



"Ağrılar iyi huyludur"


Dr. Aliye Sevil Sarıkaya, "Genellikle akşam ve geceleri sızlama, kramp tarzı ağrılar şeklindedir. Gece uykudan uyandıracak kadar şiddetli de olabilir. Ancak bu ağrıların sürekliliği olmayıp sabah uyanıldığında düzelmiş olması beklenir. Ağrılara eşlik eden fonksiyon kayıpları ve enfeksiyon göstergesi de olabilecek kızarıklık, şişlik, yada sıcaklık olması da beklenemez. Belirtilere ateş, iştahsızlık yada kilo kaybı eşlik etmez. Bu ağrılar tamamen iyi huyludur. Masaj ve ağrı kesicilerle düzelebilirler" diye konuştu.



D vitamini eksikliğine dikkat


Yapılan laboratuvar ve görüntüleme tetkiklerinde sorun saptanmayacağını ifade eden Dr. Sarıkaya, şu konulara dikkat çekti: "Giderek azalarak ergenliği takiben tamamen kaybolurlar. Ancak büyüme ağrılarının benzerlerinin romatizmal ve ortopedik problemlerde, lösemi ve kemik tümörleri gibi malignitelerde, eklem ve kaslardaki iltihabı olaylarda, D vitamini eksikliğinde de görülebileceği göz önüne alınarak ayırıcı tanı amaçlı mutlaka doktora danışılması gereklidir".

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 10:04
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