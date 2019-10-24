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Bacak reflüsü nasıl geçer? Bacak reflüsü tedavi yöntemleri

Bacak reflüsünün belirtileri, bacaklarda sabahtan akşama doğru artan yanma-yorgunluk ve ağrı hissi, dizlerde kaşıntı, hareketsiz kalındığında ayaklarda veya parmaklarda oluşan kramplar ile kendini göstermektedir. Peki, Bacak reflüsü nasıl geçer? İşte Bacak reflüsü tedavi yöntemleri

24 Ekim 2019 Perşembe 23:32
Bacak reflüsü nasıl geçer? Bacak reflüsü tedavi yöntemleri

Bacak reflüsünün belirtileri, bacaklarda sabahtan akşama doğru artan yanma-yorgunluk ve ağrı hissi, dizlerde kaşıntı, hareketsiz kalındığında ayaklarda veya parmaklarda oluşan kramplar ile kendini göstermektedir. Peki, Bacak reflüsü nasıl geçer? İşte Bacak reflüsü tedavi yöntemleri

Bacak reflüsü daha çok kadınlarda görülüyor

Kadınların en büyük sorunlarından biri olan venöz reflü (bacak reflüsü), tedavi edilmezse ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Bacak reflüsü 60 yaşına gelen kadınların yüzde 75, erkeklerin de yüzde 45'in de görülüyor.

Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Barlas, özellikle hareketsiz, sürekli oturarak ya da uzun sürekli ayakta çalışmayı gerektiren çalışma koşullarının, çalışan kadınların büyük bir bölümünü venöz reflü hastalığı açısından riskli gruba soktuğunu dile getirerek, hastalığın en belirgin belirtilerinin de bacaklarda yorgunluk, ağrı ve şişme olduğunu ifade etti.

Bacaklarda çok sayıda ven (toplardamar) bulunduğunu ve sağlıklı bacak venlerinin içinde tek yönlü çalışan kapakçıkların açılıp kapanarak, kirli kanın ayaklardan kalbe geri taşınmasını sağladığını anlatan Barlas, ven kapakçıkları bozulduklarında, aşağıdan-yukarıya doğru olması gereken bu yolculuğun yön değiştirdiğini ve yukardan-aşağıya, ayaklara doğru bir geri-kaçırma başladığını, buna venöz reflü denildiğini belirtti.

''60 yaşına gelen kadınların yüzde 75'inde, erkeklerin yüzde 45'inde venöz reflü görülüyor'' diyen Barlas, venöz reflünün ilk belirtisinin diz altında ve bileklerde görülen ve gün içinde artan ödem (şişlik) olduğunu kaydetti.

Hastalık ilerledikçe bacaklarda damarların görülmeye başladığını, önce 1-3 milimetre çapında, örümcek ayağı veya ağaç kökü manzarasında mavi, yeşil, kırmızı kılcal damarların belirdiğini anlatan Barlas, tedavi edilmeden geçen sürenin, bu kılcal damarların çaplarını ve sayılarını artırırken, renklerini koyulaştırdığını ifade etti.

Cilt altında büyük ''venöz pake'' denilen ve spagetti makarnaya benzeyen damarların da zaman içinde ortaya çıktığını kaydeden Barlas, ''Hastalığın son aşamalarında ciltte renk değişiklikleri ve bilek düzeyinde gelişip aylarca iyileşmeyen yaralar belirir'' ifadesine yer verdi.

Hastalarda, sabahtan akşama doğru artan karakterde, ayak tabanından dize doğru, adeta bir çizme tarzında, yanma, yorgunluk ve ağrı hissi, diz altında, bacağın iç yanında, kaşıntı, hareketsiz kalındığında ayaklarda veya parmaklarda kramplar, akşamları uykuya dalınmadan önce geçen sürede, ayakları yorgandan dışarı uzatıp serinletme veya germe ya da altına yastık koyma arzusunun var olduğunu da kaydeden Barlas, şunları kaydetti:

AKCİĞER DAMARLARINDA TIKANIKLIĞA NEDEN OLABİLİR

''Venöz reflü gelişirken, bacaklardaki toplar damarların içindeki kapakçıkların geriye kaçırması yüzünden artan basınç, bu damarları kıvrıntılı bir yapıya dönüştürür. Kıvrımlı bir damarda, kanın akışkanlığı da yavaşlar. Uzun yolculuklar, bacağa gelen darbeler, vücudun susuz kalması gibi durumlarda, toplardamar içindeki zaten yavaş olan kan akımı tamamen durur ve pıhtı oluşur. Bu pıhtı, tedavi edilmediğinde akciğer içindeki bir damarın tıkanmasına yol açabilir.''

Bacak reflüsü nasıl tedavi edilir?

Hastalığın tanısının kalp damar cerrahı tarafından muayene ile konulacağını da dile getiren Barlas, 1-5 milimetre çapında gözle görünen kılcal damarların tedavisinde, çok ince iğnelerle bu damarların içine, karbondioksit ve oksijenle karıştırılıp köpüklü bir hale getirilen ilaç enjekte edildiğini, bu yöntemle damarın büzüştürülerek vücut tarafından tamamen emilip yok edilmesinin sağlandığını anlattı.

Emilim süreci sonunda hiçbir iz kalmaz. Bacaktaki kılcal damarların yoğunluğuna göre bir veya birkaç seansta tüm istenmeyen yüzeyel damarlar yok edilir. Bacaklardaki kılcal damarların tedavisinde kullanılan lazer cihazları ise, çoğunlukla kalıcı yanık izlerine yol açtıkları için henüz idealden uzaktırlar.

5 mm’den büyük olarak görünen damarların tedavisinde ise lokal anestezi altında, damarın görüldüğü hat boyunca, belli aralıklarla 1 mm çapında minik kesiler yapılır. Bu kesiler içinden uzatılan, dantel tığ’ı benzeri bir alet ile venöz pake denen bu damarlar vücuttan uzaklaştırılır. Kesiler çok küçük oldukları için dikiş ile tamiri gerektirmez ve süratle iyileşirler.

Bacağımızın derinlerinde yer alan ve gözle görünmeyen toplardamarların ciddi reflüsünde farklı yöntem uygulanır. Büyük ve küçük Safen veni diye adlandırılan bu venlerdeki reflü durumunda, yüzeyde gözle görünen damarların tedavisi ikinci plana bırakılmalı, öncelik bunlara verilmelidir. Buna ‘buzdağı fenomeni’ diye hitap etmek olasıdır. Zira esas sorun bacağın derinliklerindeyken yüzeye kafa yormak, çözümden uzaklaşmaktır. Büyük veya küçük Safen veninde reflü olduğunda bunları devre dışı bırakmak ve hastalık nedeniyle yerine getiremedikleri işlevi, bacakta yer alan çok sayıdaki toplardamardan, sağlıklı olanların üstlenmesini sağlamak gerekir.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 23:32
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