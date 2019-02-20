Baca temizliği yapmak isterken evi yaktı Manisa’nın Selendi ilçesinde, baca temizliği sırasında alevlerin sıçraması sonucu bir evde yangın çıktı.

Manisa’nın Selendi ilçesinde baca temizliği esnasında alevlerin sıçraması sonucu yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi. Nazmi Gürbüz, (52), Karabeyler Mahallesi’ndeki tek katlı evinin bacasını temizlemek istedi. Yakarak temizlemek istedi Gürbüz, tıkalı bacayı yakarak temizlemek isterken ateş alan kurum parçaları eve düşerek yangına neden oldu. Ev kullanılamaz hale geldi Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.

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