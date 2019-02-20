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Baca temizliği yapmak isterken evi yaktı

Manisa’nın Selendi ilçesinde, baca temizliği sırasında alevlerin sıçraması sonucu bir evde yangın çıktı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 18:48
Baca temizliği yapmak isterken evi yaktı

Manisa’nın Selendi ilçesinde baca temizliği esnasında alevlerin sıçraması sonucu yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

Nazmi Gürbüz, (52), Karabeyler Mahallesi’ndeki tek katlı evinin bacasını temizlemek istedi.

Yakarak temizlemek istedi

Gürbüz, tıkalı bacayı yakarak temizlemek isterken ateş alan kurum parçaları eve düşerek yangına neden oldu.

Ev kullanılamaz hale geldi

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 18:48
  1. Manisa

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