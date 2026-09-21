Babulmendeb yakınlarında operasyon: Amalika Tugaylarından 5 Husi aracının imha edildiği açıklaması

Yemen’in güneybatısında, Babulmendeb Boğazı’na hakim konumdaki Kehbub cephesi yeni bir operasyon açıklamasına konu oldu. Amalika Tugayları Basın Merkezi, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Husilere ait 5 askeri aracın imha edildiğini bildirdi.

ARAÇLARDAN BİRİNİN HUSİ KOMUTANA AİT OLDUĞU BELİRTİLDİ

Basın Merkezinin açıklamasına göre hedef alınan araçlardan biri üst düzey bir Husi komutana aitti. Bir diğer araçta ise 23 mm’lik uçaksavar silahı bulunuyordu.

Araçlardaki tüm unsurların yaşamını yitirdiğini öne süren Amalika Tugayları, araçların hedef alındığını ve alev aldığını belirttiği görüntüler de yayımladı. Husilerden operasyona ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

DENİZ GEÇİŞLERİNE HAKİM CEPHE

Coğrafi ve askeri açıdan Babulmendeb bölgesinde bulunan Kehbub cephesi, idari olarak Lahic vilayetinin El-Mudaraba ve Ras el-Ara ilçesi sınırları içinde yer alıyor.

Kehbub Dağları’nın Babulmendeb Boğazı’na doğrudan hakim olması, bölgeyi uluslararası deniz yolu ve çevresindeki geçitlerin kontrolü açısından stratejik bir noktaya dönüştürüyor.