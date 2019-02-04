Babel'den Tolgay'a mesaj! Birbirlerine girmişlerdi

Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, Göztepe maçı sonrasında söylediklerinden ötürü dün bir mesaj yayımlamıştı. Siyah Beyazlılar'ın bir başka eski futbolcusu Ryan Babel'in bu mesajın altına yazdığı yorumsa sosyal medyanın gündemine oturdu.

Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, Göztepe maçı sonrasında yaptığı "Bugüne dek hiç arma öpmemiştim ama bugün ilk kez öpüyorum." şeklindeki açıklaması büyük tepki çekmişti.

Babel yorum yaptı

Gündeme bomba gibi düşen bu açıklamadan sonra yıldız futbolcu, dün resmi Instagram hesabından bir açıklama yayımlayarak sözlerine açıklık getirmişti.

Tolgay'ın yayımladığı bildirinin altına ara transferde Beşiktaş'tan ayrılan bir diğer isim Ryan Babel'in yaptığı yorumsa sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Babel, Tolgay'ın paylaşımının altına bıraktığı yorumda "Bunu benim için Almanca ve İngilizceye de çevirebilir misin?" ifadelerini kullandı.

İki oyuncu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Beşiktaş forması giyerken Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde saha içinde elektrikli anlar yaşamıştı.