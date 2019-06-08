Babel'den taraftarları çıldırtan paylaşım! Galatasaray'ın gözdesi Ryan Babel'den sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Hollandalı yıldız Ryan Babel, Instagram hesabından aslan fotoğrafı paylaştı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan İngiliz ekibi Fulham'a transfer olan Hollandalı yıldızı, Instagram hesabından Galatasaray'ın simgesi "aslan" fotoğrafı paylaştı. Sarı-kırmızılı ekibin transfer gündeminde olan Babel'in bu paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Ryan Babel'in bonservisi elinde bulunuyor.

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