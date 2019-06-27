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Babel İstanbul’da!

Yeni sezon planlamasını sürdüren Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Ryan Babel, İstanbul'a geldi.

27 Haziran 2019 Perşembe 17:23

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Ryan Babel, İstanbul'a geldi. Yeni havalimanına inen Babel'i kulüp aracı karşıladı.

Fulham'dan ayrılan oyuncunun resmi açıklaması bekleniyor.

Sağlık kontrollerinden geçecek olan Ryan Babel'in 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı ifade edildi. Ryan Babel'e 2.5 milyon Euro yıllık maaş ve bonusların verileceği bildirildi.

Yıldız futbolcu, bu sezon Beşiktaş ve Fulham dahil olmak üzere toplamda çıktığı 35 karşılaşmada 11 gol 5 asistle oynadı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 17:23
  1. Galatasaray
  2. Ryan Babel
  3. İstanbul
  4. Fulham

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