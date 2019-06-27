Babel İstanbul’da! Yeni sezon planlamasını sürdüren Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Ryan Babel, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Ryan Babel, İstanbul'a geldi. Yeni havalimanına inen Babel'i kulüp aracı karşıladı. Fulham'dan ayrılan oyuncunun resmi açıklaması bekleniyor. Sağlık kontrollerinden geçecek olan Ryan Babel'in 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı ifade edildi. Ryan Babel'e 2.5 milyon Euro yıllık maaş ve bonusların verileceği bildirildi. Yıldız futbolcu, bu sezon Beşiktaş ve Fulham dahil olmak üzere toplamda çıktığı 35 karşılaşmada 11 gol 5 asistle oynadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.