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Aktüel

Bab'da terör saldırısı: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:26:23 -
Bab'da terör saldırısı: 1 ölü

BAB (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce araca yerleştirildiği değerlendirilen bombanın patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi.

Terör saldırısı sonucu 1 sivil yaşamını yitirdi.

Patlamanın ardından araç kullanılamaz hale gelirken, çevrede maddi zarar oluştu.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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