Bab'da DEAŞ'tan kalan mayınlar sivilleri endişelendiriyor

BAB (AA) - ÖMER KOPARAN - Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde siviller, bölgenin terör örgütü DEAŞ'ın işgal ettiği dönemden kalan mayın ve patlayıcılardan tamamen temizlenmesini istiyor.

DEAŞ'ın bölgeye yerleştirdiği mayınlar, arama tarama çalışmalarına rağmen tamamen temizlenemediği için siviller için büyük bir risk oluşturuyor.

Mayın ve patlayıcılar, zaman zaman tarım ve hayvancılık faaliyetleri sırasında infilak ediyor, can ve mal kaybına neden oluyor.

Halk ise bir an evvel bölgenin mayınlardan temizlenmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

DEAŞ'ın döşediği eski bir mayının geçen hafta patlaması sonucu oğlu yaralanan Muhammed Kalso, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Geçimlerini pazarda sebze ve yeşillik satarak sağladıklarını belirten Kalso, "Oğlum sabah yeşillik toplamak üzere evden çıkmıştı. Ben de dışardaydım. Bir patlama sesi duydum, mayın sesiydi. Oğlumun da mayının patladığı bölgede olduğunu eve dönünce öğrendim. Apar topar hastaneye gittim. Oğluma ve arkadaşına şarapnel parçaları isabet etmiş, yaralanmışlardı. Arkadaşını ameliyata almışlardı. Samih çok daha iyi durumda." ifadelerini kullandı.

Kalso, patlamanın herkesin gelip geçtiği yolda yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Köyün ortasında mayın olduğunu bilsek çocukları dışarı bile çıkarmazdık. Güvenlik güçlerinden, daha fazla insanın zarar görmemesi için mayın arama tarama çalışmaları yapmalarını istiyorum. Çok şükür Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu sayesinde terör örgütü DEAŞ'tan kurtulduk ancak hala kalıntılarıyla uğraşıyoruz."

Bab, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan 23 Şubat 2016'da kurtarılmıştı.



