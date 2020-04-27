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Aktüel

Bab'da bombalı terör saldırısı: 5 yaralı

2020-04-27 20:20:59 -
Bab'da bombalı terör saldırısı: 5 yaralı

BAB (AA) - Suriye’nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde bir dükkana yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 5 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde, Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bakımı ve restorasyonu yapılan Ulu Cami çevresindeki bir kasapta patlama meydana geldi.

Görgü tanıkları 5 sivilin yaralandığı patlamadan dakikalar önce iki sivilin ellerindeki poşetleri emanet olarak bıraktığını aktardı.

Patlama nedeniyle çevrede hasar meydana geldi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Bab, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan 23 Şubat 2016'da kurtarılmıştı.

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