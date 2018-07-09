‘Babayiğit’ler bu hafta toplanıyor

Türkiye’nin otomobilini üretecek ‘Babayiğit’lerin kurduğu ‘Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ’nin yönetim kurulu, bu hafta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda, yerli otomobil çalışmalarında bundan sonra atılacak adımların masaya yatırılması bekleniyor.

Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding’in şirketteki payları yüzde 19’ar, TOBB’un payı da yüzde 5 olarak belirlendiği şirketin kuruluşu ve ortaklık sözleşmeleri için imzalar 31 Mayıs’ta atılmış, şirketin başına da Mehmet Gürcan Karakaş getirilmişti. Karakaş, görevine 1 Eylül itibarıyla başlayacak.