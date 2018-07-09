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‘Babayiğit’ler bu hafta toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2 Kasım 2017’de imzalanan protokolle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding’in güçlerini birleştirerek oluşturduğu Ortak Girişim Grubu’nun çalışmalarında önemli bir noktaya gelindi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:46
‘Babayiğit’ler bu hafta toplanıyor

Türkiye’nin otomobilini üretecek ‘Babayiğit’lerin kurduğu ‘Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ’nin yönetim kurulu, bu hafta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda, yerli otomobil çalışmalarında bundan sonra atılacak adımların masaya yatırılması bekleniyor.

Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding’in şirketteki payları yüzde 19’ar, TOBB’un payı da yüzde 5 olarak belirlendiği şirketin kuruluşu ve ortaklık sözleşmeleri için imzalar 31 Mayıs’ta atılmış, şirketin başına da Mehmet Gürcan Karakaş getirilmişti.  Karakaş, görevine 1 Eylül itibarıyla başlayacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:46
  1. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı
  2. TOBB
  3. yerli otomobil

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