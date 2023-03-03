Babasının partisini çiğnedi... Akşener'in o sözleri yeniden gündem oldu

Devlet millet el ele Kahramanmaraş depremlerinin yaralarını sarmaya çalışırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı açıklamalar gündemi değiştirdi.

Partisinin merkezinde düzenlenen Genel İdare Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına çıkan Akşener, altılı masadan ayrıldıklarını duyurdu. İki yıllık ittifak, 'dayatma' ve 'noterlik' gibi CHP'ye yöneltilmiş ağır eleştirilerle sona erdi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu göreve çağıran İyi Parti lideri, masadan koptuklarını şu sözlerle duyurdu:

"Altılı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini reddetmiştir. Bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tek bir adayın tasdiki için çalışan noter masasına dönüşmüştür. Çok kıymetli imzalar attık. Biz, ne olursa olsun imzamızın arkasındayız. Ancak ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız. 85 milyonun geleceğini kişilerin tahakkümüne teslim etmeyeceğiz. Milletimizi kazanma ümidini yok etmeyeceğiz."

"Ölünceye kadar şükran duyacağım"

Diğer taraftan Meral Akşener'in 7 ay önce Kocaeli'nde yaptığı açıklamalar yeniden gündeme oturdu. Abisinin anısına açılan bir spor kompleksinde kürsüye çıkan politikacı, Kemal Kılıçdaroğlu'na duyduğu minneti şu şekilde özetlemişti:

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"Acaba beraber gidebilir miyiz diye, o olmadı. Sonra benim aklıma Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşmek geldi. Kendisine gittim, 15 milletvekili talep ettim. Kendisine ölünceye kadar şükran duyacağım. Yeğenlerim burada, kuzenlerim burada ben sülaleme Sayın Kılıçdaroğlu'nu çocuklarıyla beraber vasiyet ettim. Siz sahip çıkamazsanız, başlarına bir şey gelirse bendedir."

Akşener açıklamalarının son bölümünde CHP'nin babasının partisi olduğunu hatırlatırken, "Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi babamın partisi. Rahmetli babamın rahmetli İnönü'yle fotoğrafı var. Sonra paylaşırız" diye konuşmuştu.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'e verdiği yanıtta "Ben bu saatten son değişmen. Ben birleştiririm. Ne ben ne de partimdeki yol arkadaşlarım herhangi bir gerginliğe izin vermeyecek. Türkiye'nin tüm vatandaşlarını sofraya davet ediyorum" demişti.