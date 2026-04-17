ABD uçak gemisi alevlere teslim oldu! İki ayda ikinci vaka Göz göre göre at ve eşek eti yediriyorlar Okul saldırıları sonrası bakanlıklar harekete geçti! 'Aileler de artık...' İl genelinde canhıraş çalışma: Çerçioğlu'ndan hizmet seferberliği! Devlet korsan gösteriye müsaade etmiyor! PKK sempatizanı şimdi yandı 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal kabri başında dualarla anıldı Tehlikenin adı Dijital Deccal! Yavrularımızın Kurban olmasına dur deme vaktidir Koskoca ABD’yi dengesiz korsanlar yönetiyor: Hegseth, "İki tanker ele geçirildi onların petrolünü satacağız!" Diyanet'ten hac vizesi uyarısı: Ağır yaptırımları var, anında sınır dışı edilecekler Türkmen Bakan’dan akit’e özel açıklamalar... Kerkük’te 100 Yıl Sonra Tarihi Dönüş
Sağlık Babasının iş montundaki gizli tehlike: Ölümcül kansere yakalandı
Sağlık

Babasının iş montundaki gizli tehlike: Ölümcül kansere yakalandı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Babasının iş montundaki gizli tehlike: Ölümcül kansere yakalandı

ABD’de Heather Von St James, çocuklukta babasının iş montuna maruz kaldığı asbest nedeniyle 36 yaşında nadir ve ölümcül akciğer zarı kanserine yakalandı. Doktorların 15 ay ömür biçtiği St James, geçirdiği yoğun ameliyatlar ve tedaviler sayesinde hastalığı atlatarak 20 yıl sonra hayatta kalmayı başardı.

ABD’nin Minnesota eyaletinde büyüyen Heather Von St James, çocukken babasının işten getirdiği montu sık sık giydi. Ancak bu masum alışkanlık, yıllar sonra ölümcül bir hastalığa yol açtı.

Babası Roland’ın inşaat sahalarında çalıştığı ve montunun asbest tozu ile kaplı olduğu ortaya çıktı. Heather, o dönemde gri-beyaz tozun ne kadar tehlikeli olduğunun farkında değildi.

AKCİĞERİNE YAKIN BÖLGEDE BİR TÜMÖR

Heather, 36 yaşında hamileyken aşırı yorgunluk ve sık sık ateş şikayetleri yaşamaya başladı. Göğsünde “sanki bir kamyon park etmiş gibi” baskı hissettiğini söyleyen kadın, doğumdan sonra yapılan tetkiklerle gerçeği öğrendi.

Çekilen tomografi sonucunda akciğerine yakın bölgede bir tümör tespit edildi.

15 AY ÖMÜR BİÇİLDİ

Yapılan incelemeler sonucunda Heather’a plevral mezotelyoma teşhisi konuldu. Bu nadir ve agresif kanser türü, büyük ölçüde asbest maruziyeti ile ilişkilendiriliyor.

Doktorlar genç kadına yalnızca 15 ay ömür biçti.

Heather o anı şu sözlerle anlattı: “Şok içindeydim. Sadece ‘Bu nasıl mümkün olabilir?’ diye düşündüm. Öleceğim kesindi. Nefes alamıyordum, panik atak geçirdim.”

SON DERECE RİSKLİ AMELİYAT GEÇİRDİ

2006 yılında Heather, son derece riskli bir ameliyat geçirdi. Bu operasyon kapsamında:

• Sol akciğeri

• Bir kaburgası

• Akciğer zarı (plevra)

• Diyaframının bir bölümü

• Kalp zarı

alındı.

Ameliyatın ardından dört kür kemoterapi ve 30 seans radyoterapi uygulandı.

“20 YIL SONRA HALA BURADAYIM”

Tüm bu zorlu sürecin ardından Heather Von St James, kanseri yenmeyi başardı. Bugün 57 yaşında olan kadın, teşhisten yaklaşık 20 yıl sonra hâlâ hayatta.

Doktorlara göre mezotelyoma hastalarının bu kadar uzun süre yaşaması oldukça nadir.

Heather, “20 yıl sonra hâlâ buradayım. Bu, insanlara umut veriyor” dedi.

HAYAT BOYU SÜREN ETKİLER

Ancak tedavinin etkileri hâlâ devam ediyor. Tek akciğerle yaşayan Heather:

• Kolay yorulduğunu

• Nefes darlığı yaşadığını

• Ağır yük kaldıramadığını

Babasının da 2014 yılında böbrek kanserinden hayatını kaybettiği ve bunun da asbest maruziyeti ile bağlantılı olabileceği ifade ediliyor.

İlk aşı uygulandı: Rusya’da kanser tedavisinde devrim
İlk aşı uygulandı: Rusya’da kanser tedavisinde devrim

Sağlık

İlk aşı uygulandı: Rusya’da kanser tedavisinde devrim

Kanserin tedavisi bulunuyor: Peki neden şimdi?
Kanserin tedavisi bulunuyor: Peki neden şimdi?

Sağlık

Kanserin tedavisi bulunuyor: Peki neden şimdi?

Türkiye'de bir ilk: Kan kanserinde yeni dönem: CAR-T tedavisi Türkiye’de umut verdi
Türkiye'de bir ilk: Kan kanserinde yeni dönem: CAR-T tedavisi Türkiye’de umut verdi

Sağlık

Türkiye'de bir ilk: Kan kanserinde yeni dönem: CAR-T tedavisi Türkiye’de umut verdi

