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Yerel Babasını vuran oğul adliyede
Yerel

Babasını vuran oğul adliyede

Yeniakit Publisher
2024-05-23 15:31:00 - 2024-05-23 15:33:23
Babasını vuran oğul adliyede

Babasını silahla vuran oğul adliyeye sevk edildi.

 Erzurum’da tartıştığı babasını silahla vuran M.T.A. polisteki gözaltı işlemleri sonrası adliyeye çıkarıldı.

Alınan bilgilere göre; Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi'nde iş merkezinde bulunan ofiste baba Fahrettin A. (55) ile oğlu M.T.A. (25) arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T.A. babasını silahla vurdu. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 ve polis ekipleri babanın ofiste hayatını kaybettiğini belirledi.

M.T.A. gözaltına alınırken babanın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Poliste sorgusu tamamlanan M.T.A. tutuklanma istemiyle Erzurum Adliyesine sevk edildi.

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