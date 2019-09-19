Babasını satırla dövdüğü iddiasıyla tutuklandı Sinop'un Durağan ilçesinde babası Cemal Canlı'yı (86) satırla dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman Canlı (51) tutuklandı.

Olay, dün Durağan ilçesi Buzluk Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Canlı, ziyaret için Tekirdağ'dan memleketine gelen sağlık memuru oğlu Süleyman Canlı, tarafından iddialara göre satır ile darp edildi. Evinin camından atlayıp polise sığınan baba, hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Kollarında, sırtında ve göz çevresinde morluklar oluşan yaşlı adam, oğlundan şikayetçi oldu. Kısa sürede polis tarafından yakalanan şüpheli Süleyman Canlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan Süleyman Canlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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