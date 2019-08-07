Babasını dövüp, “Senin gibi babanın var ya” diye sitem etti

Aksaray’da alkol aldı diye kardeşiyle kavga eden alkollü ağabey, araya giren babasını darp etti. Hastane girişinde şahsın, “Senin gibi babanın var ya” diyerek babasına sitem etmesi dikkat çekti.

Olay, saat 20.30 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi 1453 Sokakta bulunan bir evin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra evlerinin bulunduğu sokağa gelen Mehmet Özkan Ç. (20), evin önünde babası Şaban Ç. (48) ile konuşan kardeşi M.Ç.’ye (17), ‘Sen yine mi alkol aldın’ diye bağırarak kardeşini dövmek istedi. Kardeşine saldırarak yumruklar sallayan Mehmet Özkan Ç.’ye babası Şaban Ç. engel olmak istedi. İki oğlunun kavgasını ayırmak isteyen baba büyük oğluna engel olamazken, Mehmet Özkan Ç. babasını başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden darp ederek yaraladı. Mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri babasını darp eden Mehmet Özkan Ç.’yi gözaltına aldı. İki oğul ve baba polis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilirken, baba tedavi altına alındı. Hastaneye girişte hem kardeşini hem de babasını darp eden ağabey görüntü almak isteyen basın mensuplarına da saldırdı. Hastane girişinde babasına isyan eden Mehmet Özkan Ç., “Senin gibi babanın var ya” diyerek sitem etti. Polis ekiplerince zor kullanarak acil servise alınan Mehmet Özkan Ç., sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Aksaray Polis Merkezine götürüldü.

“Oğlum dövdü beni, eve gelip beni dövüyor”

Oğlu tarafından darp edilen ve başından, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan baba Şaban Ç. ise hastane önünde gazetecilere ve polis memurlarına oğlunu şikayet ederek, “Oğlum dövdü beni. Evin içine geliyor beni dövüyor. Bu çocuk eve içmiş gelmiş. Bu da içmiş gelmiş beni dövüyor” dedi. Şaban Ç. hastanede tedavi edilirken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.