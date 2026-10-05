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Gündem Babasını bıçaklayarak öldürdü: 25 yaşındaki zanlı tutuklandı
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Babasını bıçaklayarak öldürdü: 25 yaşındaki zanlı tutuklandı

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Babasını bıçaklayarak öldürdü: 25 yaşındaki zanlı tutuklandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde tartıştığı öz babasını bıçaklayarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

İstasyon Mahallesi'ndeki evlerinde Mehmet K. (49) ile oğlu H.K. (25) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K, babasını bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Germencik Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan H.K. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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