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Dünya Babasını, annesini ve babaannesini katlettiğini itiraf etti: Pişman değilim
Dünya

Babasını, annesini ve babaannesini katlettiğini itiraf etti: Pişman değilim

Babasını, annesini vurduğu için öldürdüğünü ileri süren zanlı, mahkemede ifade değiştirdi. Annesini, babasını ve babaannesini de kendisinin öldürdüğünü ileri süren, bunun için pişmanlık duymadığını belirten zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 23:46:00 -
Babasını, annesini ve babaannesini katlettiğini itiraf etti: Pişman değilim

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde babası, annesi ve babaannesinin tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan üvey evlat tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çarıktekke Mahallesi'nde Hüseyin Özcan'ın ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, Süleyman Özcan, eşi Raziye Özcan ve Karanfil Özcan'ın cesetleriyle karşılaştı.

Hüseyin Özcan, babasının tartıştığı annesini tüfekle vurduğunu anlattı. Özcan, bunun üzerine bıçakla saldırdığı babasının elinden tüfeği aldığını söyledi.

Babasını ve babaannesini tüfekle vurarak öldürdüğünü beyan eden Hüseyin Özcan gözaltına alındı.

Kendisini de bıçakla hafif şekilde yaralayan Hüseyin Özcan sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanedeki tedavisinin tamamlanınca karakola götürülen Hüseyin Özcan'ın, aile tarafından 22 yıl önce evlatlık alındığı ve bir süredir psikolojik rahatsızlıkları dolayısıyla tedavi gördüğü anlaşıldı.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

İfadesini değiştirdi

Mahkemede ifadesini değiştiren zanlı, annesini, babasını ve babaannesini kendisinin vurduğunu öne sürdü.

Mahkemedeki ifadesinde, olaydan pişmanlık duymadığını, benzer durumda yine aynı şekilde yakınlarını öldüreceğini söylediği belirtilen zanlı tutuklandı.

 

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