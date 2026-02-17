  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ünlü teknik direktörün kızı! Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı Adalet Bakanı Akın Gürlek, duyurdu! Maden ocağındaki göçük ile ilgili flaş gelişme Terörist İsrail'den Mescid-i Aksa kalleş saldırı! İmam Abbasi'yi gözaltına aldı Bakan Gürlek'ten İsrail'in Batı Yaka kararına sert tepki: Kabul etmiyoruz Bakan Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı Trump ile Netanyahu arasındaki gizli plan sızdı! İran'a olası müdahaleyi ABD değil İsrail üstlenecek Dünya yalnız penguenden sonra maymun Punch'ı konuşuyor: Dayan Punch, yalnız değilsin! TBMM Başkanı Kurtulmuş İçişleri ve Adalet Bakanlarını kabul etti Suriye'de patlama meydana geldi DSP Genel Başkanı Önder Aksakal açıkladı: Taslak rapor partilere teslim edildi
Gündem Babasını 12 bıçakla katletti, kapıda bekleyen ekiplere kan donduran cevabı verdi: Öldüğünden emin olunca kapıyı açacağım
Gündem

Babasını 12 bıçakla katletti, kapıda bekleyen ekiplere kan donduran cevabı verdi: Öldüğünden emin olunca kapıyı açacağım

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Babasını 12 bıçakla katletti, kapıda bekleyen ekiplere kan donduran cevabı verdi: Öldüğünden emin olunca kapıyı açacağım

Kırşehir’in Kaman ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ali Gürün, 69 yaşındaki babası Bayar Gürün’ü 12 bıçak darbesiyle vahşice katletti. Olay yerine gelen jandarma ekiplerine kapıyı kilitli tutarak direnen şüphelinin, "Öldüğünden emin olduktan sonra açarım" demesi duyanların kanını dondurdu. Ekiplerin kapıyı kırarak girdiği evde ağır yaralı bulunan talihsiz baba hastanede yaşamını yitirirken, gözaltına alınan katil zanlısı hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde oğlu Ali Gürün (39) tarafından 12 bıçak darbesiyle yaralanan baba Bayar Gürün (69), kaldırıldığı hastanede yaşamanı yitirdi. Ali Gürün'ün adrese gelen ekiplere, 'Öldüğünden emin olduktan sonra kapıyı açarım' dediği öğrenildi.
Olay, saat 12.00 sıralarında Kırşehir'in Kaman ilçesi Çağırkan Kasabası'nda meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ali Gürün ile babası Bayar Gürün arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

 

12 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

Ali Gürün, odanın kapısını kilitleyerek babası Bayar Gürün'ü 12 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Evde bulunan bakıcı ve babaannenin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 

"ÖLDÜĞÜNDEN EMİN OLDUKTAN SONRA KAPIYI AÇARIM"

Ali Gürün'ün, olay yerine gelen ekiplere kapıyı açmayarak, "Öldüğünden emin olduktan sonra kapıyı açarım" dediği öğrenildi. Kapıyı kırarak açan ekipleri, ağır yaralı Bayar Gürün'ü Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

 

GÖZALTINA ALINDI

Baba Gürün, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Oğul Ali Gürün ise jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınarak, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa’da damat dehşeti: 5 sene önce mevlitte başlayan kin cinayetle bitti
Bursa’da damat dehşeti: 5 sene önce mevlitte başlayan kin cinayetle bitti

Gündem

Bursa’da damat dehşeti: 5 sene önce mevlitte başlayan kin cinayetle bitti

Esenler'de korku dolu anlar! Yangın ihbarı cinayeti ortaya çıkardı
Esenler'de korku dolu anlar! Yangın ihbarı cinayeti ortaya çıkardı

Aktüel

Esenler'de korku dolu anlar! Yangın ihbarı cinayeti ortaya çıkardı

Denizli'deki cinayet sosyal medya ipuçlarıyla çözüldü
Denizli'deki cinayet sosyal medya ipuçlarıyla çözüldü

Yerel

Denizli'deki cinayet sosyal medya ipuçlarıyla çözüldü

Tekirdağ’da kan donduran çocuk cinayeti! 16 yaşındaki zanlı tutuklandı!
Tekirdağ’da kan donduran çocuk cinayeti! 16 yaşındaki zanlı tutuklandı!

Gündem

Tekirdağ’da kan donduran çocuk cinayeti! 16 yaşındaki zanlı tutuklandı!

Aynı Evde İkinci Cinayet! Parçalayıp Çöpe Atmışlar
Aynı Evde İkinci Cinayet! Parçalayıp Çöpe Atmışlar

Aktüel

Aynı Evde İkinci Cinayet! Parçalayıp Çöpe Atmışlar

Beşiktaş’ta park yeri cinayeti: 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti, saldırgana linç girişimi!
Beşiktaş’ta park yeri cinayeti: 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti, saldırgana linç girişimi!

Yerel

Beşiktaş’ta park yeri cinayeti: 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti, saldırgana linç girişimi!

Cinayete 6 ay sonra misilleme: Düğünde öldürüldü
Cinayete 6 ay sonra misilleme: Düğünde öldürüldü

Yerel

Cinayete 6 ay sonra misilleme: Düğünde öldürüldü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

kötü

“..69 yaşındaki babası Bayar Gürün’ü 12 bıçak darbesiyle ‘vahşice’ katletti..”, vahşice demenize gerek yok, ‘insânîce’ öldürmüş de olsaydı, cinayet sonuçta..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23