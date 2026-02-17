Erdoğan’dan Afrika diplomasisi! Etiyopya'ya gitti

  • İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya gitti. Erdoğan’ın yapacağı görüşmelerde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgesel gelişmeler ve yeni işbirliği anlaşmaları öne çıkacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika Boynuzu’nun önemli aktörlerinden Etiyopya’ya gitti.

Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer yetkililer uğurladı.

Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapması beklenen Erdoğan'ın ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılması öngörülüyor.

