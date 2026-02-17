Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'deki insanların mutluluk oranlarını açıkladı.
KADINLAR DAHA MUTLU Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2024 yılında yüzde 46,9 iken 2025 yılında yüzde 51,4 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2024 yılında yüzde 52,3 iken 2025 yılında yüzde 55,1 oldu.
EVLİLER EVLİ OLMAYANLARDAN DAHA MUTLU Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2025 yılında yüzde 56,9 iken evli olmayanlarda bu oran, yüzde 46,6 olarak gerçekleşti.
Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin yüzde 54,2'sinin, evli kadınların ise yüzde 59,6'sının mutlu olduğu gözlendi.
BİREYLERİN MUTLULUK KAYNAĞI ÇOĞUNLUKLA AİLELERİ Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde; en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2025 yılında yüzde 69,0 olurken bunu sırasıyla; yüzde 15,6 ile çocukları, yüzde 4,8 ile kendisi, yüzde 3,9 ile eşi, yüzde 3,3 ile annesi/babası ve yüzde 1,9 ile torunları takip etti.
BİREYLERİ EN ÇOK SAĞLIKLI OLMAK MUTLU ETTİ
Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde; kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2025 yılında yüzde 64,9 olurken bunu sırasıyla; yüzde 14,7 ile sevgi, yüzde 9,8 ile başarı, yüzde 7,7 ile para ve yüzde 2,7 ile iş takip etti.
HER 100 KİŞİDEN 67'Sİ GELECEĞİNDEN UMUTLU Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2025 yılında yüzde 67,1 oldu. Erkeklerin geleceklerinden umutlu olma oranı yüzde 67,1 iken kadınlarda bu oran yüzde 67,2 oldu.
EN YÜKSEK MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 74,1 İLE ASAYİŞ HİZMETLERİNDE
Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde; 2025 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 74,1 olurken bunu sırasıyla yüzde 71,3 ile ulaştırma, yüzde 69,4 ile sağlık, yüzde 64,5 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 60,5 ile adli ve yüzde 58,7 ile eğitim hizmetlerinden memnuniyet takip etti. / kaynak: haber7
