  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bir kere daha hayal kırıklığına sebebiyet vermeyecek... Orkun Kökçü, Rafa Silva'nın yokluğunu aratmıyor İsviçreli spiker, soykırım destekçisi Siyonist İsrailli sporcuyu böyle ifşa etti S-400 hava savunma sistemleri geliyor! Türkiye ne dese haklı O detayı açıkladı: Tatlının tüketilme zamanı belli oldu... Adeta sağlık saçıyor Esnemenin beyinle ilgili şok etkisi! Sıvıyı tetikliyor Eski albay dünyanın satın almak için Türkiye'ye yalvardığı silahı açıkladı Müslümanlarda Ramazan heyecanı: İşte en uzun ve en kısa orucu tutacak ülkeler
Hayat-Aktüel
10
Yeniakit Publisher
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'deki insanların mutluluk oranlarını açıkladı.
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'deki insanların mutluluk oranlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'deki insanların mutluluk oranlarını açıkladı.

#1
Foto - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'deki insanların mutluluk oranlarını açıkladı.

KADINLAR DAHA MUTLU Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2024 yılında yüzde 46,9 iken 2025 yılında yüzde 51,4 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2024 yılında yüzde 52,3 iken 2025 yılında yüzde 55,1 oldu.

#2
Foto - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'deki insanların mutluluk oranlarını açıkladı.

EVLİLER EVLİ OLMAYANLARDAN DAHA MUTLU Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2025 yılında yüzde 56,9 iken evli olmayanlarda bu oran, yüzde 46,6 olarak gerçekleşti.

#3
Foto - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'deki insanların mutluluk oranlarını açıkladı.

Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin yüzde 54,2'sinin, evli kadınların ise yüzde 59,6'sının mutlu olduğu gözlendi.

#4
Foto - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'deki insanların mutluluk oranlarını açıkladı.

BİREYLERİN MUTLULUK KAYNAĞI ÇOĞUNLUKLA AİLELERİ Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde; en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2025 yılında yüzde 69,0 olurken bunu sırasıyla; yüzde 15,6 ile çocukları, yüzde 4,8 ile kendisi, yüzde 3,9 ile eşi, yüzde 3,3 ile annesi/babası ve yüzde 1,9 ile torunları takip etti.

#5
Foto - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'deki insanların mutluluk oranlarını açıkladı.

BİREYLERİ EN ÇOK SAĞLIKLI OLMAK MUTLU ETTİ

#6
Foto - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'deki insanların mutluluk oranlarını açıkladı.

Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde; kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2025 yılında yüzde 64,9 olurken bunu sırasıyla; yüzde 14,7 ile sevgi, yüzde 9,8 ile başarı, yüzde 7,7 ile para ve yüzde 2,7 ile iş takip etti.

#7
Foto - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'deki insanların mutluluk oranlarını açıkladı.

HER 100 KİŞİDEN 67'Sİ GELECEĞİNDEN UMUTLU Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2025 yılında yüzde 67,1 oldu. Erkeklerin geleceklerinden umutlu olma oranı yüzde 67,1 iken kadınlarda bu oran yüzde 67,2 oldu.

#8
Foto - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'deki insanların mutluluk oranlarını açıkladı.

EN YÜKSEK MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 74,1 İLE ASAYİŞ HİZMETLERİNDE

#9
Foto - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'deki insanların mutluluk oranlarını açıkladı.

Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde; 2025 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 74,1 olurken bunu sırasıyla yüzde 71,3 ile ulaştırma, yüzde 69,4 ile sağlık, yüzde 64,5 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 60,5 ile adli ve yüzde 58,7 ile eğitim hizmetlerinden memnuniyet takip etti. / kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Gül ile ilgili dikkat çeken CHP iddiası
Gündem

Abdullah Gül ile ilgili dikkat çeken CHP iddiası

Gazeteci Barış Yarkadaş "Ekrem İmamoğlu'na yasak gelirse CHP'nin adayı Abdullah Gül olabilir" açıklamasını yaptı. Ayrıca Yarkadaş, CHP'nin ..
‘Doğum belgeme de dava açın’ diye alay ediyordu: Ekrem’in doğum tarihi de sahte çıktı
Gündem

‘Doğum belgeme de dava açın’ diye alay ediyordu: Ekrem’in doğum tarihi de sahte çıktı

Bugün görülen sahte diploma davası 6 Temmuz’a ertelenen Ekrem İmamoğlu’nun doğum tarihi de sahte çıktı. Resmi evrakta sahtecilikten yargılan..
Kemalistlere yaranmaya çalışan başörtülü şoka girdi! "Başını açmazsan aramıza giremezsin"
Gündem

Kemalistlere yaranmaya çalışan başörtülü şoka girdi! “Başını açmazsan aramıza giremezsin”

Kemalist ideolojinin onlarca yıl başörtülü kadınlara yaşattığı ayrımcılığı görmezden gelip sosyal medya gazıyla Atatürkçülük taslayan tesett..
İran ne bir Venezuela ne de Yugoslavya olur Amerika İran’da batağa saplanacak
Dünya

İran ne bir Venezuela ne de Yugoslavya olur Amerika İran’da batağa saplanacak

İran, Yugoslavya örneğine benzer şekilde parçalanması mümkün olmayan bir ülkedir, yapısal farklılıkları ve günümüzdeki uluslararası konjonkt..
Adalet Bakanı Akın Gürlek, duyurdu! Maden ocağındaki göçük ile ilgili flaş gelişme
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek, duyurdu! Maden ocağındaki göçük ile ilgili flaş gelişme

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren maden ocağında meydana gelen göçük ile ilgili açıklama yaptı. Ba..
Uçak dağa çakıldı, iki genç milyoner öldü! Kaza şüphe uyandırdı
Dünya

Uçak dağa çakıldı, iki genç milyoner öldü! Kaza şüphe uyandırdı

ABD'nin Colorado eyaletinde cuma sabahı meydana gelen özel uçak kazasında 2 genç milyoner ile 2 yakınlarının ölmesi şüpheli bulundu. Kaza ha..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23