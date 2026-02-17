  • İSTANBUL
O hamle yapılacak mutlaka: Noa Lang'ın opsiyonundaki ince ayrıntı
Selma Savcı

O hamle yapılacak mutlaka: Noa Lang'ın opsiyonundaki ince ayrıntı

Kırk yıllık Galatasaraylı gibi oynayan ve takıma adapte olan Noa Lang ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

#1
Foto - O hamle yapılacak mutlaka: Noa Lang'ın opsiyonundaki ince ayrıntı

Galatasaray devre arasında Lang'ı satın alma opsiyonuyla birlikte Napoli'den kiralamıştı. Hollandalı kanat oyuncusunun opsiyonu kullanılırsa, 30 milyon euro peşin ödenmeyecek.

#2
Foto - O hamle yapılacak mutlaka: Noa Lang'ın opsiyonundaki ince ayrıntı

Galatasaray'ın ara transferdeki en önemli hamlelerinden biri Noa Lang'dı... Sarı-Kırmızılılar, Hollandalı kanat oyuncusunu Napoli'den 30 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı. Cim-Bom isterse, opsiyonu aktif hale getirebiliyor. Yani ortada zorunlu bir madde yok.

#3
Foto - O hamle yapılacak mutlaka: Noa Lang'ın opsiyonundaki ince ayrıntı

Eğer Galatasaray Kulübü isterse 30 milyonluk opsiyonu kullanabilecek.

#4
Foto - O hamle yapılacak mutlaka: Noa Lang'ın opsiyonundaki ince ayrıntı

Genel inanışın aksine bu paranın tek hamlede Napoli'ye ödenmesi söz konusu değil. Kulüpler arasında yapılan protokolde, bu miktarın taksitlere yayıldığı öğrenildi. Bazı kaynaklara göre 3, bazı kaynaklara göre ise 5 taksit söz konusu...

#5
Foto - O hamle yapılacak mutlaka: Noa Lang'ın opsiyonundaki ince ayrıntı

Napoli sezon başında PSV'ye 25 milyon euro ödeyerek Lang'ı kadrosuna dahil etmişti. 1.73 boyundaki yıldızla 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavele yapıldı. Teknik heyetle problemler yaşayan 26 yaşındaki futbolcu, kendisini Galatasaray'da buldu. Bugün itibarıyla İstanbul'da kalma ihtimali hayli yüksek...

