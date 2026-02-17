O hamle yapılacak mutlaka: Noa Lang'ın opsiyonundaki ince ayrıntı
Kırk yıllık Galatasaraylı gibi oynayan ve takıma adapte olan Noa Lang ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.
Kırk yıllık Galatasaraylı gibi oynayan ve takıma adapte olan Noa Lang ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.
Galatasaray devre arasında Lang'ı satın alma opsiyonuyla birlikte Napoli'den kiralamıştı. Hollandalı kanat oyuncusunun opsiyonu kullanılırsa, 30 milyon euro peşin ödenmeyecek.
Galatasaray'ın ara transferdeki en önemli hamlelerinden biri Noa Lang'dı... Sarı-Kırmızılılar, Hollandalı kanat oyuncusunu Napoli'den 30 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı. Cim-Bom isterse, opsiyonu aktif hale getirebiliyor. Yani ortada zorunlu bir madde yok.
Eğer Galatasaray Kulübü isterse 30 milyonluk opsiyonu kullanabilecek.
Genel inanışın aksine bu paranın tek hamlede Napoli'ye ödenmesi söz konusu değil. Kulüpler arasında yapılan protokolde, bu miktarın taksitlere yayıldığı öğrenildi. Bazı kaynaklara göre 3, bazı kaynaklara göre ise 5 taksit söz konusu...
Napoli sezon başında PSV'ye 25 milyon euro ödeyerek Lang'ı kadrosuna dahil etmişti. 1.73 boyundaki yıldızla 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavele yapıldı. Teknik heyetle problemler yaşayan 26 yaşındaki futbolcu, kendisini Galatasaray'da buldu. Bugün itibarıyla İstanbul'da kalma ihtimali hayli yüksek...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23