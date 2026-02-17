CHP’li Burcu Köksal’ın maaş balonu patladı! Belediye personelini kandırmış

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Seçim öncesi meydanlarda, "hak, hukuk, adalet" nidaları atan, “ben sizin annenizim, ablanızım” diyerek belediye personeline şirin gözüken Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın maskesi düştü. Göreve geldiği günden bu yana adı skandallara karışan, Afyonkarahisar’ın birikimlerini haraç mezat satarak usulsüzlüklere imza atan ve belediyeyi yandaş arpalığa çeviren CHP’li Burcu Köksal’ın skandalları bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığı ve belediye şirketlerinde çalışan personelin 2026 yılı maaşını “Ele geçen en düşük maaş 40 bin TL” şeklinde açıklayan Burcu Köksal’ın ustalıkla hazırlanmış bir algıyla personelini kandırdığı öğrenildi. Afyonkarahisar Belediyesi’nin iştirak şirketlerinde çalışan personelin maaşlarının, 15 Şubat itibarıyla resmi kesintiler, yemek parası ve sendika aidatı gibi kalemler düşüldükten sonra 40 bin TL yerine 35 bin 800 TL olarak yatırıldığı belirtildi.

PERSONEL BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Geçtiğimiz günlerde sendika temsilcileri ve belediye personelinin katılımıyla gerçekleştirilen toplu sözleşme imza töreninde, şov yapılarak duyurulan "en az 40 bin TL maaş" müjdesi koca bir yalan çıktı. 15 Şubat itibariyle zamlı maaşları hesaplarına yatan Belediye personeli büyük şok yaşadı. “Ele Geçen En Düşük Maaş” olarak açıklanan 40 bin TL’nin personelin eline geçmediği ortaya çıktı. Resmi kesintiler, yemek parası ve sendika aidatı düştükten sonra 40 bin TL’nin çok altında maaş alan belediye personeli isyan etti.

“40 BİN TL ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORDUK”

Bu duruma tepki gösteren bazı belediye personeli, “Bize 40 bin TL’yi ‘ele geçen en düşük rakam’ şeklinde açıkladılar. “Ele geçen” kelimesinden onlar ne anlıyor bilmiyoruz ama biz, her şey kesildikten sonra en az 40 bin TL alacağımızı düşünüyorduk. Yemek, aidat vesaire kesilmiş. Madem öyle, neden bizim elimize en az 40 bin TL geçeceğini açıkladılar. Kaldı ki seçim öncesi bize, yemeğin ücretsiz olacağı vaadinde bulunmuştu. Ayrıca Sayın Başkanın bize 52 günlük ikramiye sözü vardı. Onun da 42 gününü vermedi.” ifadelerini kullandı.

“19 AYDIR BİZ ZAM BEKLİYORDUK”

Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın göreve başladıktan sonra 22 bin TL civarında olan en düşük personel maaşını, Temmuz 2024’te seçim vaadi olan 30 bin 400 TL’ye çıkardığını hatırlatan bazı belediye personelleri, “19 aydır biz zam bekliyorduk. Beklentimiz aslında daha fazlaydı. Çünkü 2025 yılı enflasyonunu TÜİK yüzde 30 oranında açıklamıştı. Sayın Başkan yine seçim öncesinde bize, enflasyon oranında zam yapacağı sözünü vermişti. Bu yüzden en az yüzde 31 oranında zam bekliyorduk. Sonuçta bize söz verdi. Eğer söz vermese neden beklentiye girelim. Ancak görünen o ki asgari ücret artış oranının altında bir zam yapılmış. Zaten bu yılın maaş artışını sadece parasal olarak açıkladılar. Nedense herhangi bir artış oranı söylemediler. Bizim maaşımız yüzde kaç arttı bilmiyoruz” diye konuştu.