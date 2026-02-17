Baklavada sabit fiyat Ramazan'ı tatlandırdı

Gün boyu aç kalan ve kan şekeri düşen kişilerin baklava ve tatlıya daha çok ilgi gösterdiğini anlatan Yıldırım, "Baklava milli tatlımız. Artık bütün sofralarda yerini alıyor. Baklava, 'sofraların padişahı, padişahların tatlısı' olarak biliniyor. Dolayısıyla da baklava hem ülkemizde hem de bütün dünyada severek tüketiliyor." diye konuştu.