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Yerel Babasına ait aracı izinsiz alan çocuk kaza yaptı: 3 yaralı
Yerel

Babasına ait aracı izinsiz alan çocuk kaza yaptı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-10-07 10:42:00 -
Babasına ait aracı izinsiz alan çocuk kaza yaptı: 3 yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir çocuk sürücü, babasına ait aracı izinsiz alarak kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir çocuk sürücü, babasına ait aracı izinsiz alarak kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, 08.30 sıralarında merkez Kayapınar ilçesinin Orman Kent Parkı civarında meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki bir çocuk, babasına ait aracı izinsiz alarak yanında bulunan arkadaşlarıyla gezmeye çıktı. Çocuk sürücü seyir halindeyken Büyükşehir Belediyesine ait pikaba çarptı. Çarpmanın etkisiyle pikap yan yattı.

Kazada ilk belirlemelere göre B.A, A.K.ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)
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