Babası tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı
SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde babası tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Pazar Mahallesi Müftü Caddesi'nde bir apartmanın 4'üncü katındaki kahvehanede oturan Nazım B. (44) ile yanına gelen babası Kemal B. (70) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından Kemal B, yanında bulunan tabancayla oğlu Nazım B'ye ateş etti.
Ağır yaralanan Nazım B, sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Baba Kemal B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.