Babası tarafından bıçaklanan genç yaralı halde sahile gidip yardım istedi
İzmir’de tartıştığı babası tarafından bıçakla yaralanan genç, sahile giderek orada oturanlardan yardım istedi. Genç, hastaneye kaldırılırken, baba da gözaltına alındı.
İzmir'in Konak ilçesinde bir baba tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı.
Göztepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda baba S.B. (59) ile oğlu U.B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Sahilde oturanlardan yardım istedi
Kavgaya dönüşen olayda baba, bıçakla oğlunu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Yaralı halde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na giden U.B, sahilde oturanlardan yardım istedi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayati tehlikesi bulunuyor
Ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan U.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Baba ise olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.